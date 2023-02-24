Наумов - Жит/д/ков Иван Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1884
Бракосочетание
23.?.1904
Жена: Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
24.12.1904
Дочь: Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
06.12.1906
Сын: Наумов - Жит/д/ков Николай Иванович
Мать ребёнка: Наталья Семеновна
Смерть
Неизвестно