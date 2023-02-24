Наумов - Жит/д/ков Иван Никонорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов - Жит/д/ков Иван Никонорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1884

Отец: Наумов - Жит/д/ков Никанор Александрович

Мать: Вера Васильевна

Бракосочетание
23.?.1904

Жена: Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
24.12.1904

Дочь: Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
06.12.1906

Сын: Наумов - Жит/д/ков Николай Иванович

Мать ребёнка: Наталья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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