Чумак Трофим Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Чумак Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Чумак Евфросинья Петрова
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Чумак Евфросинья Петрова
Год установлен по Ревизским Сказкам
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чумак Евфросинья Петрова
Смерть
Неизвестно