Чумак Трофим Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумак Трофим Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Чумак Григорий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Чумаченко Иван Трофимов

Мать ребёнка: Чумак Евфросинья Петрова

Лемешкино, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Чумак Иван Трофимович

Мать ребёнка: Чумак Евфросинья Петрова

Лемешкино, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Год установлен по Ревизским Сказкам
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумак Евфросинья Петрова

Смерть
Неизвестно
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