Чумак (Бражник) Евфросинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумак (Бражник) Евфросинья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Бражник Петр Калинов

Мать: Бражник Фекла Трофимовна

Бракосочетание
1790

Муж: не указан

Лемешкино, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Чумаченко Иван Трофимов

Отец ребёнка: Чумак Трофим Григорьев

Лемешкино, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Чумак Иван Трофимович

Отец ребёнка: Чумак Трофим Григорьев

Лемешкино, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Год установлен по Ревизским Сказкам
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумак Трофим Григорьев

Смерть
Неизвестно
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