Чумак (Бражник) Евфросинья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Бражник Петр Калинов
Мать: Бражник Фекла Трофимовна
Бракосочетание
1790
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Чумак Трофим Григорьев
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Чумак Трофим Григорьев
Год установлен по Ревизским Сказкам
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно