Паничевская Анна (Ганна (укр.), Галина) Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения12.11.1927
Дата смерти31.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1927
Рождение ребёнка
18.02.1949
Сын: Паничевский Владислав Александрович
Отец ребёнка: Бутко Александр Иванович
Буды, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1951
Дочь: Ражикова Вера Александровна
Отец ребёнка: Бутко Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плошко Иван Иванович
Смерть
31.10.1994
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область