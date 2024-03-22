Паничевская Анна (Ганна (укр.), Галина) Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паничевская Анна (Ганна (укр.), Галина) Лукьяновна

Место рождения

Сезьки, Чернігівська область

Дата рождения

12.11.1927

Дата смерти

31.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1927

Отец: Паничевский Лукьян Максимович

Мать: Паничевская Александра Михайловна

Сезьки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.02.1949

Сын: Паничевский Владислав Александрович

Отец ребёнка: Бутко Александр Иванович

Буды, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1951

Дочь: Ражикова Вера Александровна

Отец ребёнка: Бутко Александр Иванович

Сезьки, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плошко Иван Иванович

Смерть
31.10.1994
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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