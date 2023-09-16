Цыбин (Чугреев) Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбин (Чугреев) Алексей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

дочь Алексея от первой жены, в ревизии 1834 года указан возраст 18 лет
Рождение
Около 1816

Отец: Цыбин Егор Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

дочь Алексея от первой жены, в ревизии 1834 года указан возраст 14 лет
Рождение ребёнка
21.04.1822

Сын: Цыбин Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
сын от первой жены
Рождение ребёнка
23.04.1824 ст.

Сын: Цыбин Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
сын от первой жены, воспреемники: Василий Филиппов Хлебников, Татьяна Гордеева Зрожаева
Место жительства
До 1826
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
у помещика майора Федосия Воропонова
Место жительства
С 1827
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
из Рыльского уезда сл. Матвеевка в Льговский уезд с. Ветреное - помещик Степан Федоров Воропонов
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Цыбина Устиния Степановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1834 года указан возраст 5 лет
Рождение ребёнка
01.11.1832 ст.

Дочь: Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Цыбина Устиния Степановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: крестьяне Василий Филиппов Хлебников, Варвара Павлова Аленичева
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Цыбин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Цыбина Устиния Степановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
В ревизии 1850 года указан возраст - 10 лет
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Цыбин Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Цыбина Устиния Степановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1850 года указан возраст 7 лет
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Цыбин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Цыбина Устиния Степановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1850 года указан возраст 4 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбина Устиния Степановна

Смерть
1846
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
запись в ревизии 1850 года, Ветреное
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