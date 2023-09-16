Цыбин (Чугреев) Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Ольга Алексеевна
дочь Алексея от первой жены, в ревизии 1834 года указан возраст 18 лет
Рождение
Около 1816
Отец: Цыбин Егор Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Антонина Алексеевна
дочь Алексея от первой жены, в ревизии 1834 года указан возраст 14 лет
Рождение ребёнка
21.04.1822
сын от первой жены
Рождение ребёнка
23.04.1824 ст.
Сын: Цыбин Валентин Алексеевич
сын от первой жены, воспреемники: Василий Филиппов Хлебников, Татьяна Гордеева Зрожаева
Место жительства
До 1826
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
у помещика майора Федосия Воропонова
Место жительства
С 1827
из Рыльского уезда сл. Матвеевка в Льговский уезд с. Ветреное - помещик Степан Федоров Воропонов
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Цыбина Устиния Степановна
в ревизии 1834 года указан возраст 5 лет
Рождение ребёнка
01.11.1832 ст.
Дочь: Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Цыбина Устиния Степановна
Воспреемники: крестьяне Василий Филиппов Хлебников, Варвара Павлова Аленичева
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Цыбина Устиния Степановна
В ревизии 1850 года указан возраст - 10 лет
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Цыбина Устиния Степановна
в ревизии 1850 года указан возраст 7 лет
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Цыбина Устиния Степановна
в ревизии 1850 года указан возраст 4 года
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1846
запись в ревизии 1850 года, Ветреное