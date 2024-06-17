Тюлюпо Ксения Парфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюлюпо Ксения Парфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюлюпо Никита Трифонович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Тюлюпо Евдокия Никитична/Никитьевна

Отец ребёнка: Тюлюпо Никита Трифонович

Рождение ребёнка
23.11.1911

Дочь: Баяндина (Тюлюпо) Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Тюлюпо Никита Трифонович

Овчинец, Краснопольский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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