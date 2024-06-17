Тюлюпо Ксения Парфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Тюлюпо Евдокия Никитична/Никитьевна
Отец ребёнка: Тюлюпо Никита Трифонович
Рождение ребёнка
23.11.1911
Дочь: Баяндина (Тюлюпо) Клавдия Никитична
Отец ребёнка: Тюлюпо Никита Трифонович
Овчинец, Краснопольский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно