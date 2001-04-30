Баяндина (Тюлюпо) Клавдия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1911
Дата смерти30.04.2001
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1911
Рождение ребёнка
08.10.1935
Дочь: Старкова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Баяндин Николай Максимович
Рождение ребёнка
19.10.1937
Сын: Баяндин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Баяндин Николай Максимович
Ивака, Александровский муниципальный район, Пермский край
Смерть
30.04.2001