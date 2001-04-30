Баяндина (Тюлюпо) Клавдия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баяндина (Тюлюпо) Клавдия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1911

Дата смерти

30.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1911

Отец: Тюлюпо Никита Трифонович

Мать: Тюлюпо Ксения Парфирьевна

Рождение ребёнка
08.10.1935

Дочь: Старкова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Баяндин Николай Максимович

Рождение ребёнка
19.10.1937

Сын: Баяндин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Баяндин Николай Максимович

Ивака, Александровский муниципальный район, Пермский край
Смерть
30.04.2001
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