Новакова (Новикова) Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новакова (Новикова) Оксана Владимировна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.01.1939

Дата смерти

22.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1939

Отец: Новиков Владимир Самойлович

Мать: Новикова Гали (Галина) Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новаков Владимир Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
советский и российский востоковед-историк, исследователь истории Вьетнама.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1968

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Отец ребёнка: Новаков Владимир Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.07.2023
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: онкология
Похороны
26.07.2023
Москва, город федерального значения Москва

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