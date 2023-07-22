Новакова (Новикова) Оксана Владимировна
Место рождения
Дата рождения20.01.1939
Дата смерти22.07.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
советский и российский востоковед-историк, исследователь истории Вьетнама.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новаков Владимир Дмитриевич
Смерть
22.07.2023
Причина смерти: онкология
Похороны
26.07.2023