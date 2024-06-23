Вьюшков Николай Константинович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вьюшков Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьюшков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Вьюшкова Лукерья (Гликерия) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюшкова Лукерья (Гликерия) Васильевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Вьюшков Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Вьюшкова Лукерья (Гликерия) Васильевна

Смерть
Неизвестно

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