Вьюшкова Лукерья (Гликерия) Васильевна 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вьюшкова Лукерья (Гликерия) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьюшков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Вьюшков Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепче Андрей Александрович

Отец ребёнка: Клепче Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюшков Николай Константинович

Рождение ребёнка
14.10.1909

Дочь: Постникова (Клепче) Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Клепче Александр Николаевич

Рождение ребёнка
09.08.1918

Сын: Клепче Моисей Александрович

Отец ребёнка: Клепче Александр Николаевич

Серединка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
09.08.1918

Дочь: Клепче Наталья Александровна

Отец ребёнка: Клепче Александр Николаевич

Серединка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1921

Сын: Клепче Василий Александрович

Отец ребёнка: Клепче Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Вьюшков Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Вьюшков Николай Константинович

Смерть
1966

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