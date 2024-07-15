Вьюшкова Лукерья (Гликерия) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вьюшков Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепче Андрей Александрович
Отец ребёнка: Клепче Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1909
Дочь: Постникова (Клепче) Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Клепче Александр Николаевич
Рождение ребёнка
09.08.1918
Сын: Клепче Моисей Александрович
Отец ребёнка: Клепче Александр Николаевич
Рождение ребёнка
09.08.1918
Дочь: Клепче Наталья Александровна
Отец ребёнка: Клепче Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Клепче Василий Александрович
Отец ребёнка: Клепче Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Вьюшков Николай Константинович
Смерть
1966