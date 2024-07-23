Логинов Антон Власович
Место рожденияд. Михайловская Енангской в-ти
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Михайловская Енангской в-ти
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Ивановна
д. Михайловская Енангской в-ти
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
д. Михайловская Енангской в-ти
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
д. Михайловская Енангской в-ти
Смерть
Неизвестно