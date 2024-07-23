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Логинов Антон Власович

Место рождения

д. Михайловская Енангской в-ти

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Михайловская Енангской в-ти
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Ивановна

д. Михайловская Енангской в-ти
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

д. Михайловская Енангской в-ти
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

д. Михайловская Енангской в-ти
Смерть
Неизвестно

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