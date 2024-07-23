(Лукина) Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукин Иван Гаврилович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
д. Михайловская Енангской в-ти
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Логинов Антон Власович
д. Михайловская Енангской в-ти
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Логинов Антон Власович
д. Михайловская Енангской в-ти
Смерть
Неизвестно