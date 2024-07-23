(Лукина) Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лукина) Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукин Иван Гаврилович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Антон Власович

д. Михайловская Енангской в-ти
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Логинов Антон Власович

д. Михайловская Енангской в-ти
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Логинов Антон Власович

д. Михайловская Енангской в-ти
Смерть
Неизвестно

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