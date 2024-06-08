Тузикова Екатерина Парфировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тузиков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тузикова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Тузиков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тузикова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Тузиков Иван Петрович
Рождение ребёнка
18.08.1959
Сын: Тузиков Александр Иванович
Отец ребёнка: Тузиков Иван Петрович
Смерть
Неизвестно