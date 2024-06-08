Тузиков Иван Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тузиков Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тузиков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Тузикова Екатерина Парфировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тузикова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Тузикова Екатерина Парфировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тузикова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Тузикова Екатерина Парфировна

Рождение ребёнка
18.08.1959

Сын: Тузиков Александр Иванович

Мать ребёнка: Тузикова Екатерина Парфировна

Смерть
Неизвестно

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