Тузиков Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тузикова Екатерина Парфировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тузикова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Тузикова Екатерина Парфировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тузикова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Тузикова Екатерина Парфировна
Рождение ребёнка
18.08.1959
Сын: Тузиков Александр Иванович
Мать ребёнка: Тузикова Екатерина Парфировна
Смерть
Неизвестно