Слепаченкова Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепаченкова Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1904 ст.

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: не указан

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии. Отец неизвестен.
Место жительства
1904 ст.
На 1904 год - дочь крестьянина города Геническа Мелитопольского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно
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