Слепаченкова Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1904 ст.
Дочь: Ефросинья
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии. Отец неизвестен.
Место жительства
1904 ст.
На 1904 год - дочь крестьянина города Геническа Мелитопольского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно