Квашнина (Цыпушкина) Феодосия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнина (Цыпушкина) Феодосия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квашнин Игнатий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорохова (Квашнина) Матрона Игнатьевна

Отец ребёнка: Квашнин Игнатий Михайлович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Квашнина) Авдотья Игнатьевна

Отец ребёнка: Квашнин Игнатий Михайлович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Квашнин Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Квашнин Игнатий Михайлович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Квашнин Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Квашнин Игнатий Михайлович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Квашнин Никита Игнатьевич

Отец ребёнка: Квашнин Игнатий Михайлович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Квашнина) Домна Игнатьевна

Отец ребёнка: Квашнин Игнатий Михайлович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Квашнин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Квашнин Игнатий Михайлович

Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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