Квашнина (Цыпушкина) Феодосия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорохова (Квашнина) Матрона Игнатьевна
Отец ребёнка: Квашнин Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Квашнина) Авдотья Игнатьевна
Отец ребёнка: Квашнин Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Квашнин Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Квашнин Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Квашнин Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Квашнин Никита Игнатьевич
Отец ребёнка: Квашнин Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Квашнина) Домна Игнатьевна
Отец ребёнка: Квашнин Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Квашнин Игнатий Михайлович
Смерть
Неизвестно