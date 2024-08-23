Захаров Тимофей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Тимофей Сергеевич

Захаров Тимофей Сергеевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.02.1889

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1889

Отец: Захаров Сергей Фёдорович

Мать: Захарова Агриппина Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
25.02.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
24.01.1908

Жена: Захарова (Жесткова) Матрёна Лукьяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1909

Сын: Захаров Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Захарова (Жесткова) Матрёна Лукьяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1910

Сын: Захаров Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Захарова (Жесткова) Матрёна Лукьяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1912

Дочь: (Захарова) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Захарова (Жесткова) Матрёна Лукьяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1914

Сын: Захаров Семён Тимофеевич

Мать ребёнка: Захарова (Жесткова) Матрёна Лукьяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.07.1916

Дочь: (Захарова) Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Захарова (Жесткова) Матрёна Лукьяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1918

Сын: Захаров Фёдор Тимофеевич

Мать ребёнка: Захарова (Жесткова) Матрёна Лукьяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

Мы используем куки для улучшения работы сайта.