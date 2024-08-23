Захаров Тимофей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1889
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1889
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
25.02.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
24.01.1908
Рождение ребёнка
17.01.1909
Мать ребёнка: Захарова (Жесткова) Матрёна Лукьяновна
Рождение ребёнка
30.10.1910
Сын: Захаров Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Захарова (Жесткова) Матрёна Лукьяновна
Рождение ребёнка
05.04.1912
Дочь: (Захарова) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Захарова (Жесткова) Матрёна Лукьяновна
Рождение ребёнка
10.02.1914
Мать ребёнка: Захарова (Жесткова) Матрёна Лукьяновна
Рождение ребёнка
06.07.1916
Дочь: (Захарова) Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Захарова (Жесткова) Матрёна Лукьяновна
Рождение ребёнка
22.12.1918
Мать ребёнка: Захарова (Жесткова) Матрёна Лукьяновна
Смерть
После 16.02.1920