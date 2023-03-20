Давыдова (Гаврилова) Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Давыдов Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Давыдов Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Давыдов Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Давыдов Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
03.11.1898
Дочь: Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Давыдов Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
24.03.1900
Сын: Давыдов Гавриил Тимофеевич
Отец ребёнка: Давыдов Тимофей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно