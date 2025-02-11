Пивкин Акакий Агапов
мужской, родился 02.05.1849, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 14.07.1850, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАгафья (Агрипина) Данилова1817 г.р.
ОтецПивкин Агап Антонов19.03.1806 г.р.
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Рождение
02.05.1849
Отец: Пивкин Агап Антонов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.07.1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область