Пивкин Акакий Агапов 02.05.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Пивкин Акакий Агапов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 02.05.1849, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 14.07.1850, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Агафья (Агрипина) Данилова1817 г.р.
Отец
Пивкин Агап Антонов19.03.1806 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1849

Отец: Пивкин Агап Антонов

Мать: Агафья (Агрипина) Данилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
14.07.1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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