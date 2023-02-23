Агафья (Агрипина) Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья (Агрипина) Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Пивкин Федор Агапов

Отец ребёнка: Пивкин Агап Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Пивкин Никита Агапов

Отец ребёнка: Пивкин Агап Антонов

Рождение ребёнка
12.01.1845

Дочь: Татьяна Агапова

Отец ребёнка: Пивкин Агап Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивкин Агап Антонов

Смерть
Неизвестно
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