Агафья (Агрипина) Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пивкин Федор Агапов
Отец ребёнка: Пивкин Агап Антонов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Пивкин Никита Агапов
Отец ребёнка: Пивкин Агап Антонов
Рождение ребёнка
12.01.1845
Дочь: Татьяна Агапова
Отец ребёнка: Пивкин Агап Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пивкин Агап Антонов
Смерть
Неизвестно