Боксер (Ицкович) Цивия (Шима) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боксер (Ицкович) Цивия (Шима)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Ицкович Иосиф

Мать: Ицкович Мира

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