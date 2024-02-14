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Боксер (Ицкович) Цивия (Шима)
Боксер (Ицкович) Цивия (Шима)
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1884
Пол
Женский
Отец
Ицкович Иосиф
Около 1865 г.р.
Мать
Ицкович (Ицкович) Мира
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец:
Ицкович Иосиф
Мать:
Ицкович Мира
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