Ицкович Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ицкович Исай
Мать ребёнка: Ицкович (Ицкович) Мира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ицкович Арон
Мать ребёнка: Ицкович (Ицкович) Мира
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Боксер (Ицкович) Цивия (Шима)
Мать ребёнка: Ицкович (Ицкович) Мира
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ицкович (Ицкович) Лэя
Мать ребёнка: Ицкович (Ицкович) Мира
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Бомштейн (Ицкович) Зина (Зелда) Иосифовна
Мать ребёнка: Ицкович (Ицкович) Мира
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Ицкович Израиль Иосифович
Мать ребёнка: Ицкович (Ицкович) Мира
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Лейфер (Ицкович) Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Ицкович (Ицкович) Мира
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Лебенсон (Ицкович) Ольга
Мать ребёнка: Ицкович (Ицкович) Мира
Смерть
Неизвестно