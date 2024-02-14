Ицкович Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ицкович Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ицкович Исай

Мать ребёнка: Ицкович (Ицкович) Мира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ицкович Арон

Мать ребёнка: Ицкович (Ицкович) Мира

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Боксер (Ицкович) Цивия (Шима)

Мать ребёнка: Ицкович (Ицкович) Мира

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ицкович (Ицкович) Лэя

Мать ребёнка: Ицкович (Ицкович) Мира

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Бомштейн (Ицкович) Зина (Зелда) Иосифовна

Мать ребёнка: Ицкович (Ицкович) Мира

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Ицкович Израиль Иосифович

Мать ребёнка: Ицкович (Ицкович) Мира

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Лейфер (Ицкович) Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Ицкович (Ицкович) Мира

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Лебенсон (Ицкович) Ольга

Мать ребёнка: Ицкович (Ицкович) Мира

Смерть
Неизвестно

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