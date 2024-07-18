Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1793 и 1794
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1794
Отец: Василий Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1815
Муж: Семен Данилович
Рождение ребёнка
10.02.1816
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Данилович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Орина Семеновна
Отец ребёнка: Семен Данилович
Рождение ребёнка
03.12.1822
Сын: Павел Семенович
Отец ребёнка: Семен Данилович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Данилович
Рождение ребёнка
22.02.1828
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Данилович
Рождение ребёнка
23.05.1831
Отец ребёнка: Семен Данилович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Семеновна Степановна
Отец ребёнка: Семен Данилович
Смерть
После 1834