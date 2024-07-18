Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Васильевна

Прасковья Васильевна

Место рождения

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Между 1793 и 1794

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1800 и 1802 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1794

Отец: Василий Дмитриевич

Мать: не указана

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
06.06.1815

Муж: Семен Данилович

Рождение ребёнка
10.02.1816

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Данилович

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Орина Семеновна

Отец ребёнка: Семен Данилович

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.12.1822

Сын: Павел Семенович

Отец ребёнка: Семен Данилович

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Данилович

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.02.1828

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Данилович

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.05.1831

Сын: Ермий Еремей Семенович

Отец ребёнка: Семен Данилович

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Семеновна Степановна

Отец ребёнка: Семен Данилович

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
После 1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.