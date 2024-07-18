Анна Семеновна Степановна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Семен Данилович
Мать: Прасковья Васильевна
Бракосочетание
27.05.1857
Муж: Петр Трофимович
Рождение ребёнка
02.03.1858
Сын: Федот Петрович
Отец ребёнка: Петр Трофимович
Рождение ребёнка
23.09.1860
Дочь: Фекла Петровна
Отец ребёнка: Петр Трофимович
Рождение ребёнка
03.03.1863
Сын: Макарий Петрович
Отец ребёнка: Петр Трофимович
Рождение ребёнка
03.04.1868
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Петр Трофимович
Рождение ребёнка
25.11.1870
Сын: Андрей Петрович
Отец ребёнка: Петр Трофимович
Рождение ребёнка
22.03.1873
Сын: Яков Петрович
Отец ребёнка: Петр Трофимович
Смерть
После 1873