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Анна Семеновна Степановна

Место рождения

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1873

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Семен Данилович

Мать: Прасковья Васильевна

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
27.05.1857

Муж: Петр Трофимович

Рождение ребёнка
02.03.1858

Сын: Федот Петрович

Отец ребёнка: Петр Трофимович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.09.1860

Дочь: Фекла Петровна

Отец ребёнка: Петр Трофимович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
03.03.1863

Сын: Макарий Петрович

Отец ребёнка: Петр Трофимович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
03.04.1868

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Петр Трофимович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.11.1870

Сын: Андрей Петрович

Отец ребёнка: Петр Трофимович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
22.03.1873

Сын: Яков Петрович

Отец ребёнка: Петр Трофимович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1873

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