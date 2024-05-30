Перцев Самсон/Симеон Никифорович
Место рождения
Дата рождения1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перцева Любовь Даниловна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Перцев Василий Симеонович/Самсонович
Мать ребёнка: Перцева Любовь Даниловна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Перцева Любовь Даниловна
Рождение ребёнка
02.04.1852
Мать ребёнка: Перцева Любовь Даниловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Перцева Дарья Самсоновна
Мать ребёнка: Перцева Любовь Даниловна
Рождение ребёнка
27.05.1856
Мать ребёнка: Перцева Любовь Даниловна
Смерть
Неизвестно