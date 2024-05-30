Перцев Самсон/Симеон Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерцев Самсон/Симеон Никифорович

Перцев Самсон/Симеон Никифорович

Место рождения

Песковатка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: Перцев Никифор Елистратович/Алистратович/Аристархович

Мать: Перцева Пелагея Ивановна

Песковатка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перцева Любовь Даниловна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Перцев Василий Симеонович/Самсонович

Мать ребёнка: Перцева Любовь Даниловна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Перцев Федор Симеонович

Мать ребёнка: Перцева Любовь Даниловна

Рождение ребёнка
02.04.1852

Сын: Перцев Осип Самсонович

Мать ребёнка: Перцева Любовь Даниловна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Перцева Дарья Самсоновна

Мать ребёнка: Перцева Любовь Даниловна

Рождение ребёнка
27.05.1856

Сын: Перцев Макар Самсонович

Мать ребёнка: Перцева Любовь Даниловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.