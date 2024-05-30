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Перцева Любовь Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перцев Самсон/Симеон Никифорович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Перцев Василий Симеонович/Самсонович

Отец ребёнка: Перцев Самсон/Симеон Никифорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Перцев Федор Симеонович

Отец ребёнка: Перцев Самсон/Симеон Никифорович

Рождение ребёнка
02.04.1852

Сын: Перцев Осип Самсонович

Отец ребёнка: Перцев Самсон/Симеон Никифорович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Перцева Дарья Самсоновна

Отец ребёнка: Перцев Самсон/Симеон Никифорович

Рождение ребёнка
27.05.1856

Сын: Перцев Макар Самсонович

Отец ребёнка: Перцев Самсон/Симеон Никифорович

Смерть
Неизвестно

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