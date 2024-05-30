Перцева Любовь Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Перцев Василий Симеонович/Самсонович
Отец ребёнка: Перцев Самсон/Симеон Никифорович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Перцев Самсон/Симеон Никифорович
Рождение ребёнка
02.04.1852
Отец ребёнка: Перцев Самсон/Симеон Никифорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Перцева Дарья Самсоновна
Отец ребёнка: Перцев Самсон/Симеон Никифорович
Рождение ребёнка
27.05.1856
Отец ребёнка: Перцев Самсон/Симеон Никифорович
Смерть
Неизвестно