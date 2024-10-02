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Супрун Максим Власов

Место рождения

Подгорное

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: Супрун Влас Гаврилов

Мать: Супрун Стефанида Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супрун Евдокия (Авдотья) Трофимова

Рождение ребёнка
20.02.1860 ст.

Дочь: Бацман (Супрун) Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Супрун Евдокия (Авдотья) Трофимова

Подгорное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Супрун Елена Максимова

Мать ребёнка: Супрун Евдокия (Авдотья) Трофимова

Подгорное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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