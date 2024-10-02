Супрун Максим Власов
Место рожденияПодгорное
Дата рождения1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: Супрун Влас Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1860 ст.
Дочь: Бацман (Супрун) Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Супрун Евдокия (Авдотья) Трофимова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Супрун Елена Максимова
Мать ребёнка: Супрун Евдокия (Авдотья) Трофимова
Смерть
Неизвестно