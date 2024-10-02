Супрун Евдокия (Авдотья) Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Супрун Максим Власов
Рождение ребёнка
20.02.1860 ст.
Дочь: Бацман (Супрун) Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Супрун Максим Власов
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Супрун Елена Максимова
Отец ребёнка: Супрун Максим Власов
Смерть
Неизвестно