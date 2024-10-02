Супрун Евдокия (Авдотья) Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супрун Евдокия (Авдотья) Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супрун Максим Власов

Рождение ребёнка
20.02.1860 ст.

Дочь: Бацман (Супрун) Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Супрун Максим Власов

Подгорное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Супрун Елена Максимова

Отец ребёнка: Супрун Максим Власов

Подгорное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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