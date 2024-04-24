Чупров Григорий Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Работа или профессия
Неизвестно
коми
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1920
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | № 623. Личный листок № 8, поселенческий бланк № 267. Архангельская губерния Печорский уезд Сизябская волость с. Сизябск. Чупров Григорий Митрофанович... Показать все
Смерть
Неизвестно