Корсун 2-Й Брак Мария Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1864
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1887г / зап.№ 3 / , ГАДО , Ф - 265-1-7 / лист № 221 /.
Рождение ребёнка
12.11.1883
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Корсун Михаил Саввин
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 150 /, м/к-1883г../ зап.№ 56 /
Бракосочетание
До 1883
Муж: Корсун Михаил Саввин
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.08.1886
Сын: Корсун Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Корсун Михаил Саввин
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 147 /, м/к-1886г./ зап.№ 42 /
Смерть
Неизвестно