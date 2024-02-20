Корсун 2-Й Брак Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун 2-Й Брак Мария Ивановна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1887г / зап.№ 3 / , ГАДО , Ф - 265-1-7 / лист № 221 /.
Рождение ребёнка
12.11.1883

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Корсун Михаил Саввин

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 150 /, м/к-1883г../ зап.№ 56 /
Бракосочетание
До 1883

Муж: Корсун Михаил Саввин

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.08.1886

Сын: Корсун Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Корсун Михаил Саввин

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 147 /, м/к-1886г./ зап.№ 42 /
Смерть
Неизвестно
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