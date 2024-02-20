(Корсун) Мария Михайловна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения12.11.1883
Дата смерти05.12.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1883
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 150 /, м/к-1883г../ зап.№ 56 /
Смерть
05.12.1886
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - от кори | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1886г./ зап.№ 60 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 188 /.
Похороны
07.12.1886
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1886г./ зап.№ 60 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 188 /.