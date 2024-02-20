Корсун Григорий Михайлович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения26.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1886
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 147 /, м/к-1886г./ зап.№ 42 /
Крещение
26.08.1886
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1886г./ зап.№ 147 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 42 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука Грек Петр Яковлевич и Грека Никифора Максимовича дочь - девица Лукия
Смерть
Неизвестно