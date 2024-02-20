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Корсун Григорий Михайлович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

26.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1886

Отец: Корсун Михаил Саввин

Мать: Корсун 2-Й Брак Мария Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 147 /, м/к-1886г./ зап.№ 42 /
Крещение
26.08.1886
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1886г./ зап.№ 147 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 42 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука Грек Петр Яковлевич и Грека Никифора Максимовича дочь - девица Лукия
Смерть
Неизвестно
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