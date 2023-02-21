Мартынов Иван Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.11.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1922
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Мартынова Аксинья Андреевна
Городцы, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.09.1934
Мать ребёнка: Мартынова Аксинья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1974