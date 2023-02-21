Мартынов Иван Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Иван Устинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1922

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Мартынова Аксинья Андреевна

Городцы, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.09.1934

Сын: Мартынов Иван Иванович

Мать ребёнка: Мартынова Аксинья Андреевна

Новогородец, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Аксинья Андреевна

Смерть
12.11.1974
Новогородец, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
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