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Мартынова Аксинья Андреевна

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Место рождения

Городцы, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Городцы, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.01.1922

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Мартынов Иван Устинович

Городцы, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.09.1934

Сын: Мартынов Иван Иванович

Отец ребёнка: Мартынов Иван Устинович

Новогородец, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Иван Устинович

Смерть
17.06.1982
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
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