Мартынова Аксинья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.06.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1922
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Мартынов Иван Устинович
Рождение ребёнка
15.09.1934
Отец ребёнка: Мартынов Иван Устинович
Новогородец, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1982
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область