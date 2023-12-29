Музыкина Агриппина Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: (Музыкина) Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Музыкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Музыкин Семён (Семион) Иванов
Отец ребёнка: Музыкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Музыкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: (Музыкина) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Музыкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Музыкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Музыкина) Мария Иванова
Отец ребёнка: Музыкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Музыкина) Праскева Иванова
Отец ребёнка: Музыкин Иван Максимов