Музыкина Агриппина Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музыкина Агриппина Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: (Музыкина) Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Музыкин Иван Максимов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Музыкин Семён (Семион) Иванов

Отец ребёнка: Музыкин Иван Максимов

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Музыкин Трифон Иванов

Отец ребёнка: Музыкин Иван Максимов

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: (Музыкина) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Музыкин Иван Максимов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Музыкин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Музыкин Иван Максимов

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Музыкина) Мария Иванова

Отец ребёнка: Музыкин Иван Максимов

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Музыкина) Праскева Иванова

Отец ребёнка: Музыкин Иван Максимов

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