Кочугов Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочугов Матвей
Мать: Кочугова Любовь
Рождение ребёнка
15.08.1954
Дочь: Немцова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Кочугова Нина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочугов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кочугова Нина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борнякова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Кочугова Нина Федоровна
Смерть
Неизвестно