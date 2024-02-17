Кочугов Николай Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочугов Николай Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочугов Матвей

Мать: Кочугова Любовь

Рождение ребёнка
15.08.1954

Дочь: Немцова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Кочугова Нина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочугов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кочугова Нина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борнякова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Кочугова Нина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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