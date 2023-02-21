Яцынич Розалия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцынич Розалия Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Катерина Семенова

Отец ребёнка: Яцынич Семен Осифов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафья Семенова

Отец ребёнка: Яцынич Семен Осифов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яцынич Семен Осифов

Работа или профессия
Неизвестно
(шляхта)
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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