Яцынич Розалия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Катерина Семенова
Отец ребёнка: Яцынич Семен Осифов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафья Семенова
Отец ребёнка: Яцынич Семен Осифов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яцынич Семен Осифов
Работа или профессия
Неизвестно
(шляхта)
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно