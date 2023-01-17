Яцынич Семен Осифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцынич Семен Осифов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1763 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Катерина Семенова

Мать ребёнка: Яцынич Розалия Александрова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафья Семенова

Мать ребёнка: Яцынич Розалия Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яцынич Розалия Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
Экономист (шляхта)
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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