Яцынич Семен Осифов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Катерина Семенова
Мать ребёнка: Яцынич Розалия Александрова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафья Семенова
Мать ребёнка: Яцынич Розалия Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Экономист (шляхта)
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно