Черных (Ясырева) Прасковья Макаровна
женский, родилась 15.10.1825 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1848
ОтецЯсырев Макар КарповичОколо 1782 г.р.
МатьЯсырева Надежда СавельевнаОколо 1783 г.р.
Супруги
Черных Семен Никитич03.02.1829 ст. г.р.
Дети
Черных Иван Семёнович14.10.1848 ст. г.р.
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Рождение
15.10.1825 ст.
Отец: Ясырев Макар Карпович
Место жительства
Неизвестно
Крещение
18.10.1825 ст.
Бракосочетание
09.05.1847 ст.
Муж: Черных Семен Никитич
Рождение ребёнка
14.10.1848 ст.
Отец ребёнка: Черных Семен Никитич
Смерть
После 1848