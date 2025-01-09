Черных (Ясырева) Прасковья Макаровна 15.10.1825 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Черных (Ясырева) Прасковья Макаровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 15.10.1825 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1848

Отец
Ясырев Макар КарповичОколо 1782 г.р.
Мать
Ясырева Надежда СавельевнаОколо 1783 г.р.
Супруги
Черных Семен Никитич03.02.1829 ст. г.р.
Дети
Черных Иван Семёнович14.10.1848 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1825 ст.

Отец: Ясырев Макар Карпович

Мать: Ясырева Надежда Савельевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
18.10.1825 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
09.05.1847 ст.

Муж: Черных Семен Никитич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
14.10.1848 ст.

Сын: Черных Иван Семёнович

Отец ребёнка: Черных Семен Никитич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1848

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