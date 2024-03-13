Алопина Людмила Павловна 30.08.1955 — найти родственников по фамилии на Familio

Алопина Людмила Павловна

Автор
ФГ
Гурьянов Ф.

женский, родилась 30.08.1955

Супруги
Гурьянов Виктор Владимирович22.12.1950 г.р.
Дети
Гурьянов Евгений ВладимировичНеизвестно г.р.
Гурьянова Ирина ВикторовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Гурьянов Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьянова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Гурьянов Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Виктор Владимирович

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