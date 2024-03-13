Алопина Людмила Павловна
женский, родилась 30.08.1955
Супруги
Гурьянов Виктор Владимирович22.12.1950 г.р.
Дети
Гурьянов Евгений ВладимировичНеизвестно г.р.
Гурьянова Ирина ВикторовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Гурьянов Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьянова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Гурьянов Виктор Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно