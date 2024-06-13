Гурьянов Виктор Владимирович 22.12.1950 — найти родственников по фамилии на Familio

Гурьянов Виктор Владимирович

Автор
ФГ
Гурьянов Ф.

мужской, родился 22.12.1950

Отец
Гурьянов Владимир Михайлович1925 г.р.
Мать
Демина Анна Николаевна1925 г.р.
Супруги
Алопина Людмила Павловна30.08.1955 г.р.
Дети
Гурьянов Евгений ВладимировичНеизвестно г.р.
Гурьянова Ирина ВикторовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1950

Отец: Гурьянов Владимир Михайлович

Мать: Демина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Алопина Людмила Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьянова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Алопина Людмила Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алопина Людмила Павловна

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