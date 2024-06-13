Гурьянов Виктор Владимирович
мужской, родился 22.12.1950
ОтецГурьянов Владимир Михайлович1925 г.р.
МатьДемина Анна Николаевна1925 г.р.
Супруги
Алопина Людмила Павловна30.08.1955 г.р.
Дети
Гурьянов Евгений ВладимировичНеизвестно г.р.
Гурьянова Ирина ВикторовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Алопина Людмила Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьянова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Алопина Людмила Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алопина Людмила Павловна