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Абрамов Дронов Григорий Федулов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Абрамов Федул Андрианов

Мать: Дронова (Абрамова) жена

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Фекла Иванова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Липатова Анна Антонова Григорьева

Мать ребёнка: Артемова Авдотья (Евдокия) Яковлева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Дронов (Абрамов) Василий Григорьев

Мать ребёнка: Абрамова Фекла Иванова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Абрамов (Дронова) Ион Иван Григорьев

Мать ребёнка: Абрамова Фекла Иванова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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