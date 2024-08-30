Абрамов Дронов Григорий Федулов
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Абрамов Федул Андрианов
Мать: Дронова (Абрамова) жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Фекла Иванова
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Липатова Анна Антонова Григорьева
Мать ребёнка: Артемова Авдотья (Евдокия) Яковлева
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Дронов (Абрамов) Василий Григорьев
Мать ребёнка: Абрамова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Абрамов (Дронова) Ион Иван Григорьев
Мать ребёнка: Абрамова Фекла Иванова
Смерть
Неизвестно