Абрамова Фекла Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамова Фекла Иванова

Абрамова Фекла Иванова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Дронов Григорий Федулов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Дронова Анна Антонова

Отец ребёнка: не указан

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Дронов (Абрамов) Василий Григорьев

Отец ребёнка: Абрамов Дронов Григорий Федулов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Абрамов (Дронова) Ион Иван Григорьев

Отец ребёнка: Абрамов Дронов Григорий Федулов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.