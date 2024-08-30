Абрамова Фекла Иванова
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Дронова Анна Антонова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Дронов (Абрамов) Василий Григорьев
Отец ребёнка: Абрамов Дронов Григорий Федулов
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Абрамов (Дронова) Ион Иван Григорьев
Отец ребёнка: Абрамов Дронов Григорий Федулов
Смерть
Неизвестно