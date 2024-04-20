Чачкина (Касьянова) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1959
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1959
Отец: Касьянов Владимир
Мать: Касьянова Любовь
Бракосочетание
11.07.1980
Рождение ребёнка
21.05.1981
Дочь: Чачкина Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Чачкин (Иванов) Алексей Николаевич
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.05.1985
Дочь: Гоголевская (Чачкина) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Чачкин (Иванов) Алексей Николаевич
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область