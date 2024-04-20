Чачкина (Касьянова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чачкина (Касьянова) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1959

Отец: Касьянов Владимир

Мать: Касьянова Любовь

Бракосочетание
11.07.1980

Муж: Чачкин (Иванов) Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
21.05.1981

Дочь: Чачкина Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Чачкин (Иванов) Алексей Николаевич

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.05.1985

Дочь: Гоголевская (Чачкина) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Чачкин (Иванов) Алексей Николаевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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