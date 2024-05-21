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Лазарева Степанида Александровна

Место рождения

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Уханова (Лазарева) Анна Пименовна

Отец ребёнка: Лазарев Пимен Лазаревич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Лазарев Пимен Лазаревич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лазарев Василий Пименович

Отец ребёнка: Лазарев Пимен Лазаревич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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