Лазарева Степанида Александровна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Уханова (Лазарева) Анна Пименовна
Отец ребёнка: Лазарев Пимен Лазаревич
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1867
Сын: Лазарев Василий Пименович
Отец ребёнка: Лазарев Пимен Лазаревич
Смерть
Неизвестно