Паливода (Дерека) Анна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения01.12.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1861
Бракосочетание
20.01.1885
Рождение ребёнка
09.12.1885
Сын: Паливода Спиридон Михайлович
Отец ребёнка: Паливода Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
15.03.1888
Сын: Паливода Александр Михайлович
Отец ребёнка: Паливода Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
14.12.1894
Дочь: Паливода Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Паливода Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
05.10.1896
Дочь: Паливода Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Паливода Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
16.03.1899
Дочь: Паливода Александра Михайловна
Отец ребёнка: Паливода Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
02.03.1902
Сын: Паливода Федот Михайлович
Отец ребёнка: Паливода Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно