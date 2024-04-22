Паливода (Дерека) Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паливода (Дерека) Анна Кирилловна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

01.12.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1861

Отец: Дерека Кирилл Павлович

Мать: Дерека Параскева Григорьевна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Паливода Михаил Григорьевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1885

Сын: Паливода Спиридон Михайлович

Отец ребёнка: Паливода Михаил Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.03.1888

Сын: Паливода Александр Михайлович

Отец ребёнка: Паливода Михаил Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.12.1894

Дочь: Паливода Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Паливода Михаил Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.10.1896

Дочь: Паливода Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Паливода Михаил Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.03.1899

Дочь: Паливода Александра Михайловна

Отец ребёнка: Паливода Михаил Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.03.1902

Сын: Паливода Федот Михайлович

Отец ребёнка: Паливода Михаил Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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