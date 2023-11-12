Бегунова Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБегунова Маремьяна

Бегунова Маремьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

После 1872

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Бегунов Варфоломей Платонович

Отец ребёнка: Бегунов Платон Харитонович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Бегунова Екатерина Платоновна

Отец ребёнка: Бегунов Платон Харитонович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
1860

Сын: Федор Платонович Бегунов

Отец ребёнка: Бегунов Платон Харитонович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
1863

Сын: Бегунов Петр Платонович

Отец ребёнка: Бегунов Платон Харитонович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бегунов Семен Платонович

Отец ребёнка: Бегунов Платон Харитонович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Бегунов Авксентий Платонович

Отец ребёнка: Бегунов Платон Харитонович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегунов Платон Харитонович

Смерть
После 1872
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close