Бегунова Маремьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиПосле 1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1836
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Бегунов Варфоломей Платонович
Отец ребёнка: Бегунов Платон Харитонович
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Бегунова Екатерина Платоновна
Отец ребёнка: Бегунов Платон Харитонович
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Бегунов Платон Харитонович
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Бегунов Платон Харитонович
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Бегунов Платон Харитонович
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Бегунов Авксентий Платонович
Отец ребёнка: Бегунов Платон Харитонович
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1872