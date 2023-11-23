Любченко Лука Карпович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти12.01.1902 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башкова (Любченко) Ульяна Лукинична
Мать ребёнка: Любченко Ефросинья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Любченко Ефросинья Федоровна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Галечина (Любченко) Варвара Лукинична
Мать ребёнка: Любченко Ефросинья Федоровна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Любченко Ефросинья Федоровна
Смерть
12.01.1902 ст.
Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край