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Любченко Лука Карпович

Место рождения

Обуховка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

12.01.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Обуховка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башкова (Любченко) Ульяна Лукинична

Мать ребёнка: Любченко Ефросинья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любченко Ефросинья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Любченко Моисей Лукич

Мать ребёнка: Любченко Ефросинья Федоровна

Обуховка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Галечина (Любченко) Варвара Лукинична

Мать ребёнка: Любченко Ефросинья Федоровна

Обуховка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Любченко Николай Лукич

Мать ребёнка: Любченко Ефросинья Федоровна

Обуховка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
12.01.1902 ст.
Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

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