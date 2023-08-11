Любченко Николай Лукич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти29.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
Неизвестно
Арест
02.11.1937
Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Осуждение
19.11.1937
Дата рождения: 1885 г. Место рождения: Курская обл., Рыльский уезд, село Обуховка Пол: мужчина Национальность: русский Социальное происхождение: из крестьян-кулаков, кулак Образование: малограмотный П... Показать все
Смерть
29.11.1937
Приговор: ВМН (расстрел) с конфискацией имущества. в 23 час за городом нач. Ачинского сектора НКВД КК, нач. Ачинского РО НКВД и оперуполномоченным Ачинского РО НКВД.
Реабилитация осужденного
18.02.1961
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Дата реабилитации: 18 февраля 1961 г. Реабилитирующий орган: Красноярский краевой суд