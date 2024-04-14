Новиков Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Виктор Ильич

Мать ребёнка: Новикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Ефросинья Ильинична

Мать ребёнка: Новикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Никита Ильич

Мать ребёнка: Новикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Новикова Анна

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Новиков Андрей Ильич

Мать ребёнка: Новикова Анна

Смерть
Неизвестно

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