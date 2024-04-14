Новиков Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Виктор Ильич
Мать ребёнка: Новикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Ефросинья Ильинична
Мать ребёнка: Новикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Никита Ильич
Мать ребёнка: Новикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Новикова Анна
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Новиков Андрей Ильич
Мать ребёнка: Новикова Анна
Смерть
Неизвестно